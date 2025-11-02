Hôtel Royal Emeraude Brunch & piano Royal Emeraude Dinard Dinard

Hôtel Royal Emeraude Brunch & piano Royal Emeraude Dinard Dinard dimanche 2 novembre 2025.

Hôtel Royal Emeraude Brunch & piano

Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 11:30:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Tous les premiers dimanches du mois, rejoignez-nous pour un moment gourmand et convivial !

RDV au Bar Le Darling pour savourer un brunch gourmand, bercé par les notes délicates d’un pianiste live.

Buffet à volonté produits locaux & de saison, fruits de mer, salades, brochettes de fruits, douceurs sucrées et salées

Réservation au 02 99 46 19 19 ou par email à h6956@accor.com .

Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 19 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hôtel Royal Emeraude Brunch & piano Dinard a été mis à jour le 2025-09-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme