Hôtel Royal Emeraude Brunch & piano Royal Emeraude Dinard Dinard

Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-05 11:30:00
2026-04-05
Tous les premiers dimanches du mois, rejoignez-nous pour un moment gourmand et convivial !
RDV au Bar Le Darling pour savourer un brunch gourmand, bercé par les notes délicates d’un pianiste live.
Buffet à volonté produits locaux & de saison, fruits de mer, salades, brochettes de fruits, douceurs sucrées et salées
Réservation au 02 99 46 19 19 ou par email à h6956@accor.com .
Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 19 19
