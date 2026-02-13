Hôtels particuliers autour du Champ de Juillet, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges

Hôtels particuliers autour du Champ de Juillet Mercredi 18 mars, 14h30 Gare Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

UNE VISITE PRESTIGIEUSE !

De l’hôtel Nieaud à l’ancien hôtel de commandement, profitez d’une balade architecturale et historique et poussez les portes de ces belles demeures.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Gare Limoges-Bénédictins 4 place Maison Dieu Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez les somptueuses demeures urbaines des XVIIIe, XIXe, et XXe siècles de ce vaste quartier. #Villedartetdhistoire #Artsdeco

© Ville de Limoges