Hôtels particuliers et maisons Renaissance Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Hôtels particuliers et maisons Renaissance Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Hôtels particuliers et maisons Renaissance 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François Ier ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIe siècle.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Visite commentée

Hôtel d’Alluye © Ville de Blois