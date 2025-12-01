HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans

HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 15:15:00

Date(s) :

2025-12-14

Au XVIIIe siècle, de riches fabricants, marchands ou négociants font construire des hôtels à la mode de l’époque, entre cours et jardins.

Ils sont l’affirmation de leur réussite sociale.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

