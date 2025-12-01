HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans
HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1 Maison du Pilier Rouge Le Mans dimanche 14 décembre 2025.
HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14 15:15:00
Date(s) :
2025-12-14
Au XVIIIe siècle, de riches fabricants, marchands ou négociants font construire des hôtels à la mode de l’époque, entre cours et jardins.
Ils sont l’affirmation de leur réussite sociale.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 1 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72