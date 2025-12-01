HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 2 Maison du Pilier Rouge Le Mans

HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU VOLET 2

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:45:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

La fabrication de bougies d’une blancheur inégalée fait la richesse des maîtres ciriers manceaux aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Ils construisent des hôtels dignes de cette prospérité nouvelle et d’une reconnaissance sociale.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

