Hotmilk en balade à Lys-Haut-Layon Cinéma Le Ciné’Fil de Vihiers Lys-Haut-Layon

Hotmilk en balade à Lys-Haut-Layon

Cinéma Le Ciné’Fil de Vihiers 20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:45:00

2026-02-06

Le Hotmilk en balade revient pour la 4e année consécutive au cinéma Le Ciné’fil de Vihiers Lys-Haut-Layon, le vendredi 6 février.

Au programme

1 séance ciné-rencontre à 14h30 à destination des collégiens

1 séance ciné-rencontre à 20h30 tout public

8 courts métrages à découvrir

Patience réalisé par Valentin Guiod

Control réalisé par Alexandre Ayoub

La sirène se marie réalisé par Achraf Ajraoui

Mots pour mots réalisé par Robin Barrière

End Less réalisé par Fabian Jestin

The American Icon réalisé par Rudy Uzan et Jeremy Haddad

L’annonce réalisé par Antoine Chevrier

Le Génie réalisé par Enricka MH

En présence de la réalisatrice du court métrage Le Génie , Enricka MH .

Cinéma Le Ciné’Fil de Vihiers 20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 52 74 38 235associne@gmail.com

