Hotmilk en balade à Lys-Haut-Layon
Cinéma Le Ciné'Fil de Vihiers Lys-Haut-Layon
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:45:00
2026-02-06
Le Hotmilk en balade revient pour la 4e année consécutive au cinéma Le Ciné’fil de Vihiers Lys-Haut-Layon, le vendredi 6 février.
Au programme
1 séance ciné-rencontre à 14h30 à destination des collégiens
1 séance ciné-rencontre à 20h30 tout public
8 courts métrages à découvrir
Patience réalisé par Valentin Guiod
Control réalisé par Alexandre Ayoub
La sirène se marie réalisé par Achraf Ajraoui
Mots pour mots réalisé par Robin Barrière
End Less réalisé par Fabian Jestin
The American Icon réalisé par Rudy Uzan et Jeremy Haddad
L’annonce réalisé par Antoine Chevrier
Le Génie réalisé par Enricka MH
En présence de la réalisatrice du court métrage Le Génie , Enricka MH .
Cinéma Le Ciné’Fil de Vihiers 20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 52 74 38 235associne@gmail.com
