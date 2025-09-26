HOTMILK Festival du Court-métrage 12ème édition Cholet

Cinéma CGR Cholet Maine-et-Loire

Du vendredi 26 septembre au dimanche 28 septembre au cinéma CGR

– 3 sessions de court-métrages en présence d’intervenants pour dialoguer sur les métiers du cinéma, les motivations pour créer ces films.

– Séance spéciale le vendredi après-midi pour les collégiens et lycéens sur inscription

– Atelier doublage samedi matin sur inscription (nbre de places limité)

Plus d’infos: www.hotmilk-festival.com/235 .

Cinéma CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 52 74 38 235associne@gmail.com

L’événement HOTMILK Festival du Court-métrage 12ème édition Cholet a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de tourisme du Choletais