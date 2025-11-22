Hotte du Père Noël collecte de jouets pour les Restos du Coeur

Place du Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Beti Ari Animation s’associe de nouveau aux Restos du Coeur et propose une collecte solidaire de jouets neufs ou en bon état de marche.

Ces jouets seront redistribués plus précisément aux enfants des Restos du Coeur de Saint Jean de Luz.

Vous pourrez venir déposer vos jouets les samedis 22 et 29 novembre de 10h à 12h sur le fronton ou aux heures d’ouverture de la mairie du lundi 24 novembre au vendredi 5 décembre. .

Place du Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83

English : Hotte du Père Noël collecte de jouets pour les Restos du Coeur

German : Hotte du Père Noël collecte de jouets pour les Restos du Coeur

Italiano :

Espanol : Hotte du Père Noël collecte de jouets pour les Restos du Coeur

L’événement Hotte du Père Noël collecte de jouets pour les Restos du Coeur Guéthary a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque