Hou Hou Hou Histoires de loup Spectacle Place Paradis Brioude

Début : 2025-11-25 17:30:00

fin : 2025-11-25 18:10:00

Date(s) :

2025-11-25

Eh les p’tits loups ! voici des histoires de loups… même pas peur ! me direz-vous ? Quels loups va-t-on rencontrer dans cette forêt ? Des petits, des grands, des gris, des noirs, sont-ils tous de gentils loups ?

Place Paradis Pôle petite enfance Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr

English :

Hey wolves! Here are some wolf stories… Not even afraid! you might ask? Which wolves will we meet in this forest? Little ones, big ones, gray ones, black ones are they all good wolves?

German :

Hey, ihr kleinen Wölfe! Hier sind ein paar Geschichten über Wölfe… Nicht einmal Angst! werden Sie sagen? Welche Wölfe werden wir in diesem Wald treffen? Kleine, große, graue, schwarze, sind das alles gute Wölfe?

Italiano :

Ehi lupi! Ecco alcune storie sui lupi… Nemmeno la paura! , vi chiederete? Quali lupi incontreremo in questa foresta? Piccoli, grandi, grigi, neri, sono tutti lupi buoni?

Espanol :

Hola lobos! Aquí tienes algunas historias sobre lobos… ¿ Ni siquiera tienen miedo , te preguntarás? ¿Qué lobos nos encontraremos en este bosque? Pequeños, grandes, grises, negros, ¿son todos lobos buenos?

