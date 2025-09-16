Houdini Jazz Band Théâtre Morteau

Houdini Jazz Band Théâtre Morteau dimanche 11 janvier 2026.

Houdini Jazz Band

Théâtre 1 Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Houdini Jazz Band est un groupe de jazz dynamique qui revisite les grands classiques du jazz avec une énergie contemporaine et une touche d’originalité.

Formé de musiciens passionnés, le groupe puise dans le répertoire swing et jazz traditionnel.

Inspirés par les grands noms du jazz, ils réussissent à transporter leur auditoire dans un univers musical riche et intemporel, où l’improvisation et la complicité entre musiciens créent une atmosphère unique et conviviale.

Tout public.

Gratuit. .

Théâtre 1 Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

English : Houdini Jazz Band

German : Houdini Jazz Band

Italiano :

Espanol :

L’événement Houdini Jazz Band Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par DOUBS TOURISME