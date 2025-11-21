Houlalaaaa#2 Babc X Club Sauvage Tours

Houlalaaaa#2 Babc X Club Sauvage

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

HOULALAAAA — ROUND 2, ÇA VA CHAUFFER !

Après une première édition enflammée, Houlalaaaaa revient plus sauvage, plus bouillante, plus libre que jamais !

Le duo de choc BABC x Club Sauvage, deux collectifs 100% féminins, 200% passion, remettent le couvert

Ici, pas de règles si ce n’est celle de l’amour, du twerk et de la bienveillance.

Une soirée où les corps s’expriment, où les basses cognent et où les vibes sont pures good energy.

Shatta sensuel ou Techno brutale ? Pourquoi choisir quand on peut tout avoir ?

Ambiance survoltée, dancefloor libéré et safe space assurée.

Viens comme t’es, repars en sueur, le cœur léger.

21 novembre 2025 — Bateau Ivre, Tours .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

