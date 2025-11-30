Houle Sentimentale Atelier Tricot Village du Camp Vert Salle Gosse Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Atelier Tricot

Village du Camp Vert Salle Gosse 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Atelier tricot Animé par Christine Colson et Marie Toulemonde

Voisines à la Cotentin, elles tricotent depuis toujours et pratiquent le tricot de rue (Yarn bombing). Elles vous accueillent pendant le festival, que vous soyez débutant·es ou confirmé·es, pour réaliser une œuvre collective et apprendre en passant un joli moment.

Tout public Inscription sur place Durée 1 h Salle Gosse .

