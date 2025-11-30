Houle Sentimentale Concert Cécile Corbel Duo Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Concert Cécile Corbel Duo

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30 18:45:00

Date(s) :

2025-11-30

Concert Cécile Corbel (harpe et voix) & Simon Caby (piano, clavier et chœurs)

Cette artiste à l’univers envoûtant trace un chemin singulier et inspiré comme compositrice, auteure, harpiste celtique et chanteuse. Son goût pour le légendaire, la fantasy et les cultures de l’imaginaire l’a amenée tout naturellement à composer de la musique à l’image, notamment pour l’emblématique Studio Ghibli. Avec plus de 1 000 concerts dans plus de 20 pays depuis 15 ans, elle a illuminé des scènes prestigieuses, en France et à l’étranger.

La harpe de Cécile Corbel sert une voix aérienne, des chansons en forme de fables peuplées de sorcières, de fées, de guerriers vaincus et d’amours triomphantes. Le Monde

Tout public Durée 1 h 15 Chapiteau .

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Houle Sentimentale Concert Cécile Corbel Duo Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme