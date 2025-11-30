Houle Sentimentale Concert La Mouette Pas Muette Village du Camp Vert Resto 3 flamants Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Concert La Mouette Pas Muette

Début : 2025-11-30 12:30:00

fin : 2025-11-30 13:30:00

2025-11-30

Musique La mouette pas Muette

Joyeuse, rieuse, la voix de Cécile Gallach, alias La Mouette Pas Muette, c’est du swing en tempête ! De sa Bretagne natale, d’où elle a souvent migré, se sont inscrits dans son cœur les cris et les chants des mouettes et des goélands.

Avec un répertoire français, international, des covers mais aussi des compositions originales, Cécile vous accompagne durant deux jours au resto des 3 flamants.

Tout public Durée 1 h Entrée libre Le Resto des 3 flamants .

Village du Camp Vert Resto 3 flamants 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

