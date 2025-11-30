Houle Sentimentale Conte Déjanté A la recherche des biquets perdus Village du Camp Vert Salle du Cap Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Conte Déjanté A la recherche des biquets perdus

Village du Camp Vert Salle du Cap 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30 16:15:00

Date(s) :

2025-11-30

Duo de conte déjanté Debora Di Gilio & Fabienne Morel, Cie Huile d’olive et beurre salé

Un soir, une maman chèvre découvre que ses petits biquets, restés seuls à la maison, ont disparu. Elle part à leur recherche et, sur son chemin, rencontre une poule, une chatte, une chienne et une vache… Puisant leur inspiration dans La chèvre et les sept chevreaux et Les musiciens de Brême, les conteuses ont choisi leurs ingrédients parmi les produits de leurs terroirs l’Italie et la Bretagne.

Un spectacle de contes traditionnels à deux voix qui a la saveur des dessins animés

drôle, musical et assaisonné à la langue italienne.

Tout public à partir de 4 ans Durée 40 min Salle du Cap .

Village du Camp Vert Salle du Cap 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

