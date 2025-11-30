Houle Sentimentale Conte musicale dessiné Hansel & Gretel Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Conte musicale dessiné Hansel & Gretel

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 11:30:00

fin : 2025-11-30 12:15:00

2025-11-30

Conte musical dessiné Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Alice Roy

Images dessinées en direct et chansons originales ponctuent cette nouvelle adaptation des célèbres frères Grimm. Un dispositif qui met en valeur ce conte que les trois artistes ont choisi de conserver dans sa forme classique, tout en livrant des interprétations qui résonnent avec le monde d’aujourd’hui.

Nouvelle création inédite des 3 flamants, pour une histoire que l’on se plaira à écouter pour la première ou la centième fois. Que l’on soit petit·e ou grand·e, retour en enfance garanti.

Tout public à partir de 4 ans Durée 40min Chapiteau .

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

