Houle Sentimentale Le Cabaret des 3 flamants Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Le Cabaret des 3 flamants

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

2025-11-29

Le cabaret sera le moment parfait pour clôturer cette première journée de festival !

– 19 h 30 Scène ouverte & Concours de menterie

Vous voulez dire, chanter, slamer, raconter une histoire ou participer à notre célèbre concours de menterie et répondre à cette question qui turlupine tout le monde pourquoi les 3 flamants s’appellent les 3 flamants ? Inscription sur place.

– 20h15 Les sales gosses Musique Durée 1h

Une violoniste à la voix malicieuse et un accordéoniste espiègle entremêlent leurs instruments autour de compositions tour à tour comiques, poétiques ou réalistes, avec des parfums de Brésil, de sirop d’érable et des reflets de bords de Seine.

Souvenez-vous de Marie-Amélie Vivier, cheffe de chœur des Moniqu’Hard lors de la mémorable soirée de clôture de l’année dernière. Elle est de retour en duo avec Silvère Vauléon dans une atmosphère guinguette des années folles, entre chansons, blagues et histoires.

– 21h30 Le Blind Test de Houle Sentimentale–Spectacle musical participatif et décalé Durée 1 h 30

Venez tester vos connaissances musicales entre ami·es et faire la fête à vos oreilles avec les redoutables Fred Hot & Philippe Peppers.

Inscription sur place !

Tout public Durée 3h Chapiteau .

