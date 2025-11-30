Houle Sentimentale Récit concert Ô Janis Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Récit concert Ô Janis

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:15:00

fin : 2025-11-30 16:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Récit concert cosmique Helene Palardy

Rebelle et libre, Janis Joplin, 27 ans, fait une entrée fracassante dans le monde du rock et bouscule les normes des années 1960. Elle devient à tout jamais une légende. Entre récit et concert, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé[1] avec cette icône. L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et rappeler ce que son époque dit de la nôtre.

Seule à la guitare, Hélène Palardy donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie survoltée, s’appropriant les chansons de Janis Joplin sans chercher l’imitation, dans une incarnation captivante.

Tout public à partir de 12 ans Durée 1 h 15 Chapiteau .

