Houle Sentimentale Récit et musique Les Disparu-es de Nantes Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Récit et musique Les Disparu-es de Nantes

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29 16:45:00

2025-11-29

Récit et musique. Avec Nicolas Bonneau, Cie La Volige, & Sylvain GirO, Cie Un peu moins de Gravité

Le conteur Nicolas Bonneau et le chanteur Sylvain GirO s’associent pour raconter l’affaire Troadec, un meurtre familial survenu à Nantes qui a défrayé la chronique en 2017. Une affaire qui se déploie sur toute la Bretagne, entre jalousie, fantasme, histoire de famille, amour, paranoïa, héritage et argent. Pour cela, ils ont décidé d’explorer la forme de la complainte criminelle, telle qu’on la racontait et chantait en Bretagne et en France à la fin du 19° siècle.

Loin du sensationnalisme du fait-divers, cette pièce étonnante, humble et très détaillée rend hommage aux victimes et offre un résultat saisissant !

Tout public à partir de 14 ans Durée 1 h 10 Chapiteau .

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 00 89 73

