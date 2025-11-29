Houle Sentimentale Théatre d’objet Tant pis pour King Kong Village du Camp Vert Chapiteau Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Théatre d’objet Tant pis pour King Kong

Village du Camp Vert Chapiteau 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Théâtre d’objets documentaire. Avec Audrey Boudon, Maniaka Théâtre

Enfant solitaire, Dian rêve de vivre entourée d’animaux sauvages. Devenue adulte, lors d’un voyage au Congo, elle tombe amoureuse des gorilles de montagne et se fait engager pour les étudier. Elle réalise rapidement que ces géants pacifiques sont en danger et se lance dans un combat sans merci pour les protéger. Précurseuse et activiste de leur préservation, elle se fait de nombreux ennemis…

Inspiré de la vie de Dian Fossey, célèbre primatologue qui vécut auprès des gorilles de montagne en Afrique, Tant pis pour King Kong ! raconte l’histoire d’amitié entre une femme et des gorilles.

Tout public à partir de 8 ans Durée 1 h Chapiteau .

