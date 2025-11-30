Houle Sentimentale Théâtre d’objets Tricot Village du Camp Vert Salle du Cap Pléneuf-Val-André

Houle Sentimentale Théâtre d’objets Tricot

Pléneuf-Val-André

Théâtre d’objet Marjorie Blériot, Cie des gens comme tout le monde

C’est l’histoire d’une femme entre deux âges, comme on dit. Une femme qui tricote, ou plutôt, qui essaie de tricoter. Seulement, elle ne sait pas tricoter, ça l’énerve et elle n’aime pas trop faire ce qu’on attend d’elle. Et ressurgissent ses souvenirs qui grattent, son enfance au milieu des moutons puis son départ à la ville, où elle rencontre Raùl, prince charmant de banlieue 100 % synthétique…

Le récit se déroule comme un parcours initiatique, sensible et poétique, en faisant parler les objets liés au tricot au fur et à mesure que l’histoire se déplie.

Tout public à partir de 8 ans Durée 40 min Salle du Cap .

