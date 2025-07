[Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière Salle des expositions de la gare Houlgate

[Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière Salle des expositions de la gare Houlgate mercredi 3 septembre 2025.

[Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière

Salle des expositions de la gare Place de la gare Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-07

Chaque année, le festival propose une exposition sur le thème du spectacle. Cette année, Jean-Claude Brialy est mis à l’honneur à travers des croquis de costumes réalisés par sa costumière et amie Pascale Bordet. Vous pourrez aussi admirer des photos retraçant une partie de la carrière de ces 2 artistes, ainsi que des affiches de pièces de théâtre.

Chaque année, le festival propose une exposition sur le thème du spectacle. Cette année, Jean-Claude Brialy est mis à l’honneur à travers des croquis de costumes réalisés par sa costumière et amie Pascale Bordet. Vous pourrez aussi admirer des photos retraçant une partie de la carrière de ces 2 artistes, ainsi que des affiches de pièces de théâtre. .

Salle des expositions de la gare Place de la gare Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : [Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière

Each year, the festival features an exhibition on the theme of the show. This year, Jean-Claude Brialy is honored through costume sketches created by his costume designer and friend Pascale Bordet. You can also admire photos retracing part of the career of these 2 artists, as well as play posters.

German : [Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière

Jedes Jahr bietet das Festival eine Ausstellung zum Thema der Aufführung. Dieses Jahr wird Jean-Claude Brialy mit Kostümskizzen geehrt, die von seiner Kostümbildnerin und Freundin Pascale Bordet angefertigt wurden. Außerdem können Sie Fotos, die einen Teil der Karriere der beiden Künstler zeigen, sowie Plakate von Theaterstücken bewundern.

Italiano :

Ogni anno, il festival propone una mostra sul tema dell’esposizione. Quest’anno, Jean-Claude Brialy viene omaggiato con i bozzetti dei costumi della sua costumista e amica Pascale Bordet. Si possono inoltre ammirare foto che ripercorrono parte della carriera di questi due artisti, oltre a manifesti teatrali.

Espanol :

Cada año, el festival presenta una exposición sobre el tema del espectáculo. Este año, se rinde homenaje a Jean-Claude Brialy con bocetos de vestuario de su amiga y diseñadora de vestuario Pascale Bordet. También se pueden admirar fotos que recorren parte de la carrera de estos 2 artistas, así como carteles de obras de teatro.

L’événement [Houlgate Festival… & Baie de Scène] Le Dandy et sa costumière Houlgate a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge