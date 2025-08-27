Houlgate, villas et jardins Départ de l’office de tourisme Houlgate

Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate Calvados

Début : 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

Préparez-vous à un voyage à travers les styles et l'histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et découvrez la partie Est de la station jusqu'à l'ancienne chapelle ! Inscription obligatoire sur place ou en ligne. Pente et escaliers, déconseillé aux personnes ayant du mal à se déplacer.

Préparez-vous à un voyage à travers les styles et l’histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et découvrez la partie Est de la station jusqu’à l’ancienne chapelle !

Pente et escaliers, déconseillé aux poussettes et personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourismes ou en ligne. .

Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Houlgate, villas et jardins

Prepare yourself for a journey through styles and history with the fantasy of gardens and villas, and discover the eastern part of the resort all the way to the old chapel! Registration required on site or online. Slope and stairs, not recommended for people with mobility problems.

German : Houlgate, villas et jardins

Machen Sie sich dank der fantasievollen Gärten und Villen auf eine Reise durch Stile und Geschichte gefasst und erkunden Sie den Ostteil des Ortes bis zur alten Kapelle! Anmeldung vor Ort oder online erforderlich. Steigung und Treppen, für Personen mit Gehbehinderungen nicht empfohlen.

Italiano :

Preparatevi a un viaggio tra stili e storia grazie alla fantasia dei giardini e delle ville, e scoprite la parte orientale del resort fino all’antica cappella! Registrazione obbligatoria in loco o online. Pendenza e scale, sconsigliato alle persone con problemi di mobilità.

Espanol :

Prepárese para un viaje a través de los estilos y la historia gracias a la fantasía de los jardines y las villas, ¡y descubra la parte oriental del complejo hasta la antigua capilla! Inscripción obligatoria in situ o en línea. Pendiente y escaleras, no recomendado para personas con problemas de movilidad.

