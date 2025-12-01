Houn Le Son de la Terre PARIS 05

Houn est un groupe composé de 5 musiciens(ne), dont la musique s’enracine dans le jazz tout en développant une approche pop. Roxane Terramorsi au chant, Mike Karagozian aux claviers, Diego Lipnizky à la guitare, Stéphane Minana-Ripoll à la batterie et l’auteur/compositeur Frédéric Tronche à la basse et à la contrebasse, s’inspirent librement des différents courants musicaux issus de la culture afro-américaine et anglo-saxonne tels que le rock, le funk, ou la soul, ainsi que de la pop française, pour vous proposer une fusion des genres unique et originale.

Après un premier album « Végétale danse », sorti en 2023, le combo rentre à nouveau en studio pour enregistrer et filmer en live 5 reprises de chansons cultes, en français et en anglais, totalement revisitées.

Â l’occasion du concert au son de la terre, venez découvrir l’univers de Houn entre compositions originales et reprises « recomposées », et laissez vous surprendre !

Roxane Terramosi: Chant

Diego Lipnizky: Guitare

Mike Karagozian: claviers

Frédéric Tronche: basse/contrebasse et choeurs

Stéphane Minana-Ripoll: batterie

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05