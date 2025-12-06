HOURIA LES YEUX VERTS – APOLLO THEATRE Paris

HOURIA LES YEUX VERTS Début : 2025-12-06 à 19:30. Tarif : – euros.

HOURIA LES YEUX VERTS dans ENFIN MOI !SHOW EN ARABE ET EN FRANCAIS .Houria les yeux verts est une comédienne franco algérienne devenue un véritable phénomène humoristique.Elle revient à Paris avec son nouveau spectacle Enfin moi dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75