Houria les yeux verts – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg

Houria les yeux verts Début : 2025-11-09 à 18:00. Tarif : – euros.

Houria les yeux verts est une comédienne franco algérienne devenue un véritable phénomène humoristique. Elle revient à Strasbourg avec son nouveau spectacle Enfin moi dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67