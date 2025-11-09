Houria les yeux verts – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg
Houria les yeux verts – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg dimanche 9 novembre 2025.
Houria les yeux verts Début : 2025-11-09 à 18:00. Tarif : – euros.
Houria les yeux verts est une comédienne franco algérienne devenue un véritable phénomène humoristique. Elle revient à Strasbourg avec son nouveau spectacle Enfin moi dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.
LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67