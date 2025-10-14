HOURVARI – CHAPITEAU Pau

HOURVARI Début : 2025-10-14 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : HOURVARICOMPAGNIE RASPOSOHOURVARICIRQUEVENDREDI 10 OCTOBRE / LUNDI 13 OCTOBRE / MARDI 14 OCTOBRE / 20H SOUS CHAPITEAU / STADE TISSIEEN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS1H25Entrez dans le chapiteau de Rasposo ! Marie Molliens nous convie à un tour de piste ébouriffant : un charivari poétique et rocambolesque porté par des marionnettes indociles, avec Guignol en maître de cérémonie. Marie Molliens, fildefériste hors pair, a repris les rênes de la compagnie Rasposo en 2013. Elle y développe un cirque rugueux et subversif qui illustre la dimension sacrificielle de la prise de risque. Hourvari est un voyage poétique plein de fables et de ruses, où se mêlent voltige, danse, musique et arts de la marionnette. La pièce nous parle de paradis perdus, d’utopies et de cauchemars, faisant surgir des images d’antan. Un Guignol-acrobate, un clown déchu, des Pinocchios en métamorphoses ou de « vrais petits garçons » célèbrent l’audace, l’apprentissage, le vrai et le faux. Marie Molliens joue d’un inquiétant cousinage entre l’acrobate et le pantin. Ici, les corps se plient, s’élancent, se vrillent pour le plaisir du spectateur. Cette suite de tableaux fabuleux compose, comme le suggère son titre, un grand charivari, une turbulence théâtrale qui aiguise nos sensations. On est éblouis par la virtuosité des numéros et totalement emportés par le souffle lyrique qui traverse la pièce.Accueilli en partenariat avec l’Espace Jéliote, centre national de la marionnette – Oloron-Sainte-Marie, le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées et le soutien de la ville de Pau

CHAPITEAU STADE TISSIE -AV. GASTON LACOSTE 64000 Pau 64