Hourvari Château-Gontier-sur-Mayenne

Compagnie Rasposo

Les onze artistes de Rasposo déploient un cirque virtuose pour un conte en clair-obscur sur le double et l’art de la manipulation, physique ou cérébrale.

Le terme de chasse hourvari désigne la façon dont le gibier revient sur ses traces pour tromper les chiens à sa poursuite. Par extension, il signifie le vacarme, la tempête ou le chaos. Avec ce titre, la compagnie Rasposo affirme la nature sauvage et rebelle d’un spectacle libéré des conventions qui questionne la relation entre le vivant et l’inerte. Un cirque d’envergure, poétique, porté par des personnages puissants et énigmatiques, qui met en tension le jeu et le geste, le faux et le vrai.

Hourvari est une interrogation contemporaine sur l’artificiel et l’authentique, l’agitation et la fragmentation des existences. Une tentative de redéfinir ce que l’on entend par l’humain dans ce monde brutal.

Après Oraison, accueilli au Carré en mars 2024, la Cie Rasposo revient avec une dernière création

éblouissante. À découvrir !

Marie Molliens affirme sa singularité dans le paysage circassien avec cet époustouflant Hourvari, aussi charmant que vénéneux. théâtre(s)

mercredi 4 février 2026 19h30 Chapiteau, Parc Saint-Fiacre

jeudi 5 février 2026 20h30 Chapiteau, Parc Saint-Fiacre

vendredi 6 février 2026 20h30 Chapiteau, Parc Saint-Fiacre

à partir de 7 ans

durée 1h25

placement numéroté

tarif B .

