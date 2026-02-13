Hourvari | Cie Rasposo, Espace chapiteau du Prato (Cours St-So), Lille

Hourvari | Cie Rasposo 10 – 12 avril Espace chapiteau du Prato (Cours St-So) Nord

réservations auprès du Prato

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:20:00+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:20:00+02:00

L’hourvari, c’est une ruse qu’emploie le gibier pour tromper les chiens, en revenant sur ses traces. Ce mot désigne aussi le vacarme, une tempête, le chaos… autant d’idées guidant la nouvelle création de la compagnie Rasposo. Conçu comme un conte, ce spectacle sous chapiteau, brouille les pistes entre cirque et théâtre, entre le vrai et le faux, interrogeant notre rapport à la réalité, sans cesse manipulée.

Accompagnés par deux musiciens, dix circassiens semblent ballotés comme des marionnettes, telles des allégories vivantes d’un monde en proie aux illusions. Les corps sont suspendus, se contorsionnent, se disloquent avant de s’affranchir des lois de la gravité au fil de numéros de très haut vol.

En coréalisation avec La rose des vents et le Grand Bleu

Espace chapiteau du Prato (Cours St-So) 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://leprato.fr »}]

Un conte initiatique entre voltige acrobatique et marionnettes, figures de la désobéissance et de la liberté.

© Ryo Ichii