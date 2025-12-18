Hourvari | Cie Rasposo Lille

Hourvari | Cie Rasposo

25 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:20:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-12

L’hourvari, c’est une ruse qu’emploie le gibier pour tromper les chiens, en revenant sur ses traces. Ce mot désigne aussi le vacarme, une tempête, le chaos… autant d’idées guidant la nouvelle création de la compagnie Rasposo. Conçu comme un conte, ce spectacle sous chapiteau, brouille les pistes entre cirque et théâtre, entre le vrai et le faux, interrogeant notre rapport à la réalité, sans cesse manipulée.

Accompagnés par deux musiciens, dix circassiens semblent ballotés comme des marionnettes, telles des allégories vivantes d’un monde en proie aux illusions. Les corps sont suspendus, se contorsionnent, se disloquent avant de s’affranchir des lois de la gravité au fil de numéros de très haut vol.

**En coréalisation avec La rose des vents et le Grand Bleu**

25 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Nord Hauts-de-France +33 3 20 52 71 24 info@leprato.fr

English :

Hourvari is a trick used by game to deceive the hounds by coming back on its tracks. The word is also used to describe a racket, a storm, chaos? all ideas guiding the new creation by the Rasposo company. Conceived as a tale, this big-top show blurs the lines between circus and theater, between the true and the false, questioning our relationship with reality, which is constantly being manipulated.

Accompanied by two musicians, ten circus performers seem to be tossed about like puppets, like living allegories of a world plagued by illusions. Bodies are suspended, contorted and dislocated, before freeing themselves from the laws of gravity in a series of high-flying acts.

**Co-produced with La rose des vents and Le Grand Bleu**

