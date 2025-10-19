HOURVARI CIRCA Auch

HOURVARI CIRCA Auch dimanche 19 octobre 2025.

HOURVARI 19 – 21 octobre CIRCA Gers

Billetterie sur le site internet de Circa, par téléphone ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T18:30 – 2025-10-19T19:50

Fin : 2025-10-21T14:30 – 2025-10-21T15:50

Expérience poétique et intranquille autour de marionnettes comme figures de la désobéissance et de la liberté. Dans ce conte initiatique, la voltige acrobatique ou les envols aériens, traduisent un affranchissement de leurs manipulations, entre vérité et illusion, comme une grande confusion.

https://rasposo.com/portfolio-items/hourvari-creation-2024/

CIRCA Allée des Arts, Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@circa.auch.fr »}] [{« link »: « https://rasposo.com/portfolio-items/hourvari-creation-2024/ »}]

COMPAGNIE RASPOSO / Marie MOLLIENS Cirque Théâtre