Hourvari Sous chapiteau Lannion vendredi 16 janvier 2026.

Sous chapiteau Moulin du Duc Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-16 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Un tour de piste ébouriffant de virtuosité et de liberté.

Tout en préservant, sous son chapiteau, l’âme des pistes d’antan et l’univers forain, Marie Molliens nous livre avec Hourvari une création contemporaine époustouflante, à la croisée des arts.

Conte initiatique, où s’entrecroisent un Guignol effronté, des Pinocchios en métamorphose et un clown déchu, le spectacle est une ode à la désobéissance et à cette incontrôlable pulsion de toujours vouloir braver l’interdit.

Hourvari évoque l’impertinence de l’enfance, la transmission et la manipulation entre vérité et illusion.

Numéros de cirque virtuoses, famille-orchestre, final trépidant, comme toujours avec Rasposo, c’est le cœur de la troupe qui bat et qui fait se serrer le nôtre. .

Sous chapiteau Moulin du Duc Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

