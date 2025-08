HOURVARI Perpignan

HOURVARI Perpignan samedi 27 septembre 2025.

HOURVARI

École élémentaire Georges Dagneaux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-10-01 22:00:00

2025-09-27 2025-09-28 2025-09-30 2025-10-01

L’Archipel nomade Chapiteau installé à côté de l’école G. Dagneaux Cirque Théâtre Rasposo | Marie Molliens

École élémentaire Georges Dagneaux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 billetterie@theatredelarchipel.org

English :

L’Archipel nomade: Big top set up next to the G. Dagneaux school. Dagneaux Circus Theater Rasposo | Marie Molliens

German :

L’Archipel nomade Zelt, das neben der Schule G. aufgestellt ist. Dagneaux Zirkus Theater Rasposo | Marie Molliens

Italiano :

L’Archipel nomade Big top allestito accanto alla scuola G. Dagneaux. Dagneaux Circo Teatro Rasposo | Marie Molliens

Espanol :

L’Archipel nomade Gran carpa instalada junto a la escuela G. Dagneaux. Dagneaux Circo Teatro Rasposo | Marie Molliens

