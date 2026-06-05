House DJ Set aux Costans Centre-ville Perros-Guirec

Perros-Guirec

House DJ Set aux Costans

Centre-ville 14 Rue Rouzic Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Ce vendredi, DJ Set House de 18:30 à 21:00 par @elezo_music au @bar_les_costans à Perros-Guirec

Cocktails tapas vue mer

Un lieu d’exception pour un moment de détente unique. .

Centre-ville 14 Rue Rouzic Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 20 27

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English :

L’événement House DJ Set aux Costans Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme de Perros-Guirec