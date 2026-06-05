House DJ Set aux Costans Centre-ville Perros-Guirec
House DJ Set aux Costans Centre-ville Perros-Guirec vendredi 12 juin 2026.
Perros-Guirec
House DJ Set aux Costans
Centre-ville 14 Rue Rouzic Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 12 juin, DJ Set House de 18:30 à 21:00 par Elezo Music au bar Les Costans à Perros-Guirec.
Cocktails tapas vue mer
Un lieu d’exception pour un moment de détente unique. .
Centre-ville 14 Rue Rouzic Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 20 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement House DJ Set aux Costans Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- COzic et Faya PYD au Café Breton ! Perros-Guirec 5 juin 2026
- Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec 5 juin 2026
- L’homme et la mer Perros-Guirec 5 juin 2026
- 30 ans de Perros Cadans: Dîner dansant Rue Pierre-Simon Laplace Perros-Guirec 6 juin 2026
- Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec 6 juin 2026