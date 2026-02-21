HOUSE OF VOGA

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

LE VOGA, c’est le fitness et la mode fusionnés avec le yoga et la danse, avec des inspirations voguing ! mêlant mouvements synchronisés, respiration et langage corporel stylisé.

Inspiré par l’art, la mode, la musique, le cinéma et le bien-être, une approche unique et transformatrice du mouvement.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

LE VOGA is fitness and fashion fused with yoga and dance, inspired by voguing! synchronized movements, breathing and stylized body language.

Inspired by art, fashion, music, cinema and well-being, a unique and transformative approach to movement.

L’événement HOUSE OF VOGA Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme