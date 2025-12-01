Houx y es-tu ? Villers-Cotterêts

Houx y es-tu ?

Balade de Noël de quelques kilomètres en forêt de Retz vers les buissons de houx avec l’association AFORETZ.

Pensez à prendre des gants et un sécateur.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

English :

Christmas walk of a few kilometers in the Retz forest to the holly bushes with the AFORETZ association.

Bring gloves and secateurs.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

German :

Weihnachtsspaziergang von einigen Kilometern im Wald von Retz zu den Stechpalmenbüschen mit dem Verein AFORETZ.

Denken Sie daran, Handschuhe und eine Gartenschere mitzunehmen.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Bahnhof von Villers-Cotterêts, Abfahrt um 13:30 Uhr.

Italiano :

Passeggiata natalizia di qualche chilometro nel bosco di Retz verso i cespugli di agrifoglio con l’associazione AFORETZ.

Ricordate di portare guanti e forbici.

Ritrovo al parcheggio della stazione di Villers-Cotterêts per la partenza alle 13.30.

Espanol :

Paseo navideño de unos kilómetros por el bosque de Retz hasta los arbustos de acebo con la asociación AFORETZ.

No olvide llevar guantes y tijeras de podar.

Cita en el aparcamiento de la estación de Villers-Cotterêts para la salida a las 13.30 h.

