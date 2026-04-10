How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila, OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes, Rennes

How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila Vendredi 10 avril, 13h00 OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T13:00:00+02:00 – 2026-04-10T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T13:00:00+02:00 – 2026-04-10T14:30:00+02:00

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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join »}] https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join

Séminaire de Bahar Patlar (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO Biologie évolution