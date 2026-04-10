How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila, OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes, Rennes
How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila, OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes, Rennes vendredi 10 avril 2026.
How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila Vendredi 10 avril, 13h00 OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T13:00:00+02:00 – 2026-04-10T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-10T13:00:00+02:00 – 2026-04-10T14:30:00+02:00
Visio via BigBlueButton : https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join
OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join »}] https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join
Séminaire de Bahar Patlar (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO Biologie évolution
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR – CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR DES OCE COMEDIE DE RENNES Rennes 14 avril 2026
- LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026
- ESCAPE GAME A BORD D’UNE PENICHE – Mystères et Boule de Cristal Le Comptoir du Sarrazin Rennes 14 avril 2026
- Le territoire invisible – Goulven Le Bahers La galerie Rennes 14 avril 2026
- Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026