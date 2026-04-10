How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 10 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Bahar Patlar (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany) dans le cadre du cycle de séminaires d’ECOBIO

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T14:30:00.000+02:00

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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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