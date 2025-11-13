…How in salts deserts is it possible to blossom… Jas de Bouffan Aix-en-Provence

…How in salts deserts is it possible to blossom…

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 19h30.

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Comment peut-on fleurir dans un désert de sels ? Pour répondre à cette question, Robyn Orlin fait équipe avec la compagnie Garage Dance Ensemble basée dans la province du Cap-Nord et les musiciens uKhoiKhoi.

Au chorégraphe, cette région d’Afrique du Sud incarne l’histoire de ce pays colonisé, son humour, sa richesse, sa générosité ainsi que sa cruauté.



C’est là que Robyn Orlin est allée composer ce spectacle avec le fabuleux Garage Dance Ensemble, ses danseurs et performeurs, ses musiciens… Ils ont cherché par où s’échapper cette fois et regardé simplement par la fenêtre. Après des semaines de pluie, le printemps apporte ici plus de 3500 espèces de marguerites sauvages qui couvrent le désert de couleurs folles et libres, magnifiques. C’est également dans le spectacle ce que font les corps et les sons, les costumes et tissus, qui s’emparent et couvrent le plateau d’un tourbillon coloré vertigineux, libérateur et rageur. .

English :

How can you bloom in a salt desert? To answer this question, Robyn Orlin teams up with Northern Cape-based company Garage Dance Ensemble and musicians uKhoiKhoi.

German :

Wie kann man in einer Salzwüste blühen? Um diese Frage zu beantworten, tut sich Robyn Orlin mit dem in der Provinz Nordkap ansässigen Garage Dance Ensemble und den Musikern uKhoiKhoi zusammen.

Italiano :

Come si può prosperare in un deserto di sale? Per rispondere a questa domanda, Robyn Orlin ha collaborato con la compagnia Garage Dance Ensemble di Capo Nord e con i musicisti uKhoiKhoi.

Espanol :

¿Cómo se puede florecer en un desierto de sal? Para responder a esta pregunta, Robyn Orlin se ha asociado con la compañía Garage Dance Ensemble, con sede en Northern Cape, y los músicos uKhoiKhoi.

