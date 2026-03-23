How much we carry ? Jardin Martine Fromont Pertuis
How much we carry ? Jardin Martine Fromont Pertuis vendredi 19 juin 2026.
How much we carry ?
Vendredi 19 juin 2026 de 19h15 à 19h45.
Rendez-vous Jardin Martine Fromont.
Vendredi 19 juin 2026 de 11h30 à 12h.
Rendez-vous bas Rue Danton. Jardin Martine Fromont Déambulation dans les rues de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:15:00
fin : 2026-06-19 19:45:00
Date(s) :
2026-06-19
Un duo de perche géante
Une expérience artistique et humaine, qui crée des espaces éphémères de spectacle dans des lieux de vie quotidienne. Une proposition artistique et acrobatique qui émerge au milieu d’un marché, d’un quartier, d’une foule. Elle invite à s’arrêter, se rencontrer autour d’un agrès atypique, la perche, en déséquilibre permanent et voir notre ville autrement.
Tout public
Cirque Immersif
Circaciens Débora Fransolin et Marin Garnier
Costumes et scénographie Raphaëlle Weber .
Jardin Martine Fromont Déambulation dans les rues de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr
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English :
A duo of giant perch
L’événement How much we carry ? Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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