How to be safe and know it , exposition Stephen Nestor Ostrowski Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

How to be safe and know it , exposition Stephen Nestor Ostrowski

Lundi 9 février 2026 de 18h à 21h.

Du 10/02 au 21/02/2026 du lundi au samedi de 11h à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-09 21:00:00

How To Be Safe And Not Know It



Première exposition en France de l’artiste américain Stephen Nestor Ostrowski.



Stephen Nestor Ostrowski est un artiste américain né à Bangkok, en Thaïlande, et installé à New York. Autodidacte, il travaille principalement le dessin, la peinture et la sculpture. Son œuvre explore les thèmes de la consécration, de la foi, du secret et de l’exposition, des mécanismes de réaction, de la décomposition et de l’appartenance. .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@galeriedutableau.org

English :

How To Be Safe And Not Know It

First exhibition in France by American artist Stephen Nestor Ostrowski.

