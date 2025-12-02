How to have sex Cinéma l’Etoile, Carré des Jalles, Place de la République Saint-Médard-en-Jalles

How to have sex Mardi 2 décembre, 20h00 Cinéma l’Etoile, Carré des Jalles, Place de la République Gironde

Entrée gratuite. Public adolescent et adulte.

Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skye et Em s’offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée.

Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée.

Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès à la saveur électrisante des premières fois… jusqu’au vertige.

Face au tourbillon de l’euphorie collective, est-elle vraiment libre d’accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ?

