Howlin’ Jaws + Moundrag, La Cave aux poètes, Roubaix
mardi 10 novembre 2026 · La Cave aux poètes · Roubaix
Informations pratiques
Howlin’ Jaws + Moundrag Mardi 10 novembre, 20h00 La Cave aux poètes Nord
Entre 10€ et 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00
Psych-rock en fusion à la Cave cet automne !
Préparez-vous à une soirée de riffs groovy, de mélodies déchaînées et de sueur partagée dans les bas plafonds de la Cave.
Entre psych-rock incandescent, échappées power pop et nouvelles explorations sonores, le trio parisien Howlin’ Jaws promet un concert aussi électrique qu’euphorique.
Porté par un rock psychédélique nourri de progressif, de science-fiction rétro et d’improvisations enflammées, Moundrag livre des performances hypnotiques et explosives qui ont déjà conquis les scènes européennes.
La Cave aux poètes 16 rue du grand chemin Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/howlinjaws-moundrag/ »}]
Psych-rock en fusion à la Cave cet automne ! rock concert
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