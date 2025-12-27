HPI, Quésako ? par Candice Médina-Maraud, psychanaliste.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

HPI, quézako ?

Haut potentiel intellectuel, précocité, douance, voici autant de termes mystérieux qui véhiculent beaucoup de préjugés souvent erronés. Et si on essayait d’y voir plus clair ?

De l’enfance à l’âge adulte, qu’est-ce qui caractérise les personnes à haut potentiel intellectuel ? Quelles sont les multiples dimensions de cette spécificité ? Comment accompagner les enfants et ados HPI ? Comment l’appréhender en tant qu’adulte ?

Temps d’information et d’échange avec Candice Médina Maraud, psychanalyste.

Inscriptions recommandées au 09 61 62 63 36 ou à info@tierslieudazun.org. .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is HPI?

High intellectual potential, precociousness, giftedness these are all mysterious terms that convey a lot of prejudice, often erroneous. Let’s find out

From childhood to adulthood, what characterizes people with high intellectual potential? What are the multiple dimensions of this specificity? How do we support children and teenagers with HPI? How do we deal with it as adults?

L’événement HPI, Quésako ? par Candice Médina-Maraud, psychanaliste. Aucun a été mis à jour le 2025-12-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65