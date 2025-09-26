HPS + TWINZ+ OPEN MIC+ DJ SET// Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Le Baratin Parthenay

HPS + TWINZ+ OPEN MIC+ DJ SET// Qui Sème Le Son #7 par Diff'art

Le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay

2025-09-26

2025-09-26

HPS & TWINZ

A l’ombre d’un Hip-Hop de plus en plus vide d’engagement, résiste toujours un troupeau de Mc’s tous plus méritants les uns que les autres de part la qualité du texte et la démarche commerciale diamétralement opposée à celle que voudrait nous imposer l’industrie du disque. Le crew Habitus Poing Serré sévit à Bressuire mais construit depuis des années des ponts de résistances dans tout l’ouest de la France. Pour cette date exceptionnelle, les MC’s Ben Akara, RG-42 et Turiano invitent le duo Twinz pour porter haut et fort des valeurs que nous partageons !

OPEN MIC

Rappeurs.ses, slammeurs.ses, MC d’un soir ou de longue date, venez prendre le micro et laissez vous guider par DaGobleen et porter par le public dans un esprit hip-hop toujours bienveillant.

Dj set par LULUTTE DES CLASSES .

