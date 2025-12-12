Hubert Reeves : « Tout n’est pas foutu ! » Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 13 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Laurence Honnorat, chargée de cours à CentraleSupélec, rend hommage à

Hubert Reeves.

Deux ans après sa disparition, il a laissé une empreinte scientifique et spirituelle unique. Il fut l’un des précurseurs de la démocratisation des connaissances, nous incitant à observer, à nous émerveiller et à faire preuve de tolérance. Passeur infatigable, ses questionnements nous invitent à comprendre et à agir pour mieux habiter la Terre.

Laurence Honnorat est fondatrice d’Innovaxiom, créatrice de la chaîne Ideas in Science, du réseau de conférenciers WeNeedYourBrain et des congrès scientifiques TimeWorld.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Hubert Reeves : « Tout n’est pas foutu ! »_ (Télémaque, 2025).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine