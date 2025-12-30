HUBRIS A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

HUBRIS Début : 2026-02-06 à 21:30. Tarif : – euros.

La guerre de Troie comme vous ne l’avez jamais vue. Redécouvrez le mythe et plongez dans une épopée actuelle et universelle.L’HUBRIS, chez les grecs, c’est l’homme persuadé d’être un dieu. Cela ne vous rappelle rien ? Dans les traits de nos puissants, c’est l’ombre d’Agamemnon qui subsiste. Sur fond de guerre de Troie, HUBRIS dévoile un texte d’une brûlante actualité, incarné par des figures mythiques, dont celles des femmes qui supportent le poids des guerres. Loin des archétypes classiques, la mise en scène à la fois épurée et surprenante met en relief les thèmes de l’égo, de la vengeance, de la douleur mais aussi ceux de l’amour, du pardon et de la maternité. HUBRIS interroge ainsi notre monde, notre condition et notre avenir. Car pour nous, la guerre de Troie est un mythe… pour d’autres, elle est une bien triste réalité. COUP DE COEUR PARIS 2024 & FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2025.Durée : 80 minTout public à partir de 14 ansPresse : La Provence : « Une tragédie antique poignante et de jeunes héros admirables. » Les 2M&CO : « Coup de Coeur Avignon. À Avignon, où les propositions abondent, certaines brillent plus que d’autres. HUBRIS est de celles-là. Ne la manquez sous aucun prétexte. »Midi Libre : « Clara Jauvart-Lacoste en pleine ascension théâtrale. »Les Arts Liants : « Hubris mérite un public qui saura reconnaître la qualité d’un texte et celle des interprétations. À voir. »Vivant Mag : « L’ensemble est brillant, audacieux, intelligent. Bravo. »La Claque : « Coup de cœur. Cette Iliade-là prend à la gorge, aux tripes, fout les frissons, nous retourne, et nous a filé une grosse grosse claque. »L’Officiel des spectacles : « Choix de la rédaction. »NAJA 21 : « Une réussite. »Chérie FM : « À voir. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75