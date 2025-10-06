Hubris. • Autõmata • GrimLake SUPERSONIC Paris

Hubris. • Autõmata • GrimLake SUPERSONIC Paris lundi 6 octobre 2025.

HUBRIS. (22h00)

(Post rock – Fribourg, CHE)

hubris. est un groupe suisse de post-rock originaire de Fribourg, formé en 2014. Entièrement instrumental, le groupe se distingue par un style unique mêlant l’expérimentation du post-rock, des atmosphères électroniques et des éléments de rock progressif et de metal.

Leur inspiration provient d’artistes tels que Woodkid, Jon Hopkins ou The Contortionist. Leur univers sonore, empreint d’introspection, se caractérise par des compositions longues et évolutives, traversant une large palette d’émotions entre douceur et intensité. Souvent comparé à Sigur Rós ou Long Distance Calling, hubris. touche son public en mariant paysages sonores poétiques et énergie brute.

À ce jour, ils ont sorti quatre albums : Emersion (2015), Apocryphal Gravity (2017), Metempsychosis (2020) et The One Above (2023). Leur deuxième album a marqué un tournant dans leur processus de composition, leur apportant une reconnaissance plus large. Le groupe explore ainsi une voie musicale rarement empruntée, repoussant les conventions du post-rock grâce à des influences électroniques et progressives/metal.

Leur musique a été saluée par la critique, cumulant près d’un million d’écoutes en ligne et faisant l’objet de nombreux articles de presse. Leur troisième album, Metempsychosis, a d’ailleurs été élu meilleur album post-rock de 2020 par la chaîne YouTube indépendante WherePostRockDwells.

Les 3 influences : This Will Destroy You, Explosions in the Sky, Animals as Leaders

https://www.hubrisband.com/music

https://www.youtube.com/hubrisband

AUTÕMATA (21h00)

(Post rock – Araki Records – Paris, FR)

Post-rock, post-pop, post-prog, post-metal… L’univers du quatuor AUTŌMATA est surtout post-apocalyptique : cinégénie, mélancolie, altérité et résilience sont les points cardinaux de leurs deux premiers albums.

Les 3 influences : Mogwai, Godspeed, Pink Floyd

https://weareautomata.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@weareautomata

GRIMLAKE (20h00)

(Post rock – Voice of the Unheard – Paris, FR)

Derrière GrimLake se cache Mathieu Legros, un musicien parisien dont l’univers est non sans rappeler celui de groupes comme Mogwai, God Is An Astronaut, Explosions in the Sky ou encore Caspian. Tantôt mélancolique, tantôt puissante, sa musique a pour but de faire voyager.

En live, trois musiciens le rejoignent offrant à ce projet post-rock un second souffle qui ne laissera personne indifférent.

Les 3 influences : Mogwai, Caspian, Explosions in the Sky

https://grimlake.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@GrimLakeMusic

———————————

Lundi 6 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… This Will Destroy You, Sleepmakeswaves & Oh Hiroshima

Le lundi 06 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-06T19:00:00+02:00_2025-10-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3D22SExMk https://fb.me/e/3D22SExMk